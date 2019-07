Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breitnau: Anhänger umgestürzt - Verkehrsbehinderungen auf der B31

Am Montag, gegen 14.00 Uhr, ereignete sich auf der B31 im Höllental ein Verkehrsunfall. In einer Kurve stürzte der mit Metallteilen beladene Anhänger eines Kleintransporters wegen fehlerhafter Belladung um. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Durch die Bergungsarbeiten kam es zu Verkehrsbehinderungen. Das Polizeirevier Titisee-Neustadt hat diie weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang übernommen.

