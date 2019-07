Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hünxe - Pkw drängt Jugendliche auf Motorroller von der Fahrbahn und flüchtet

Hünxe (ots)

Am Freitag, den 05.07.2019, gegen 15:30 Uhr befuhren ein 16-jähriger Jugendlicher aus Hünxe sowie sein 14-jähriger Sozius aus Hünxe mit einem Kleinkraftrad die Wilhelmstraße in Fahrtrichtung Bergerstraße. In einem Kurvenbereich, kurz hinter der Einmündung Bergschlagweg, beabsichtigte ein silberfarbener Pkw das Kleinkraftrad zu überholen. Aufgrund von plötzlich auftretendem Gegenverkehr scherte der Pkw zu früh wieder ein und drängte die beiden Jugendlichen mit seinem Pkw in den rechtsseitigen Grünstreifen. Der Fahrer des Kleinkraftrades und sein 14-jähriger Mitfahrer stürzten und verletzten sich leicht. Am Kleinkraftrad entstand Sachschaden. Der Pkw-Fahrer entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Sachdienliche Hinweise auf den Verursacher bitte an die Polizeiwache in Dinslaken unter der Rufnummer 02064/622-0.

