BPOLI-WEIL: Haft durch Bezahlung der Geldstrafe abgewendet

Weil am Rhein (ots) - Am Montagabend wurde durch eine gemeinsame Streife, bestehend aus deutschen Bundespolizisten und Schweizer Grenzwächtern, ein 39-jähriger deutscher Staatsangehöriger im Zug am Bahnhof Weil am Rhein festgestellt. Gegen den Mann bestand ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Waldshut-Tiengen. Das Amtsgericht Bad Säckingen hatte einen Strafbefehl wegen Erschleichens von Leistungen in Höhe von 580 Euro erlassen. Da der Mann die Summe bezahlen konnte, blieben ihm 29 Tage Haft in der Justizvollzugsanstalt erspart.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

Thomas Gerbert

Telefon: +49 7628 8059-103

E-Mail: bpoli.weil.oea@polizei.bund.de

http://www.polizei.bund.de

Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell