BPOLI-WEIL: Betrüger in die JVA eingeliefert

Weil am Rhein (ots) - Am Sonntagabend wurde einem 25-jährigen kongolesischen Staatsbürger eine Kontrolle der Bundespolizei am Autobahnzoll zum Verhängnis. Der Mann wollte in einem Fernreisebus nach Bocholt reisen. Eine Überprüfung in den polizeilichen Fahndungssystemen ergab, dass ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Köln vorlag. Das Amtsgericht Köln hatte den Mann wegen Betruges zu einer Geldstrafe von 350 Euro verurteilt. Da der Mann die Geldstrafe nicht zahlen konnte, wurde er in die Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

