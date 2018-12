BPOLI-WEIL: Endstation Autobahnzoll

Weil am Rhein (ots) - Am frühen Sonntagmorgen kontrollierte die Bundespolizei am Autobahnzoll einen Fernreisebus, der kurz zuvor die Deutsch-Schweizer-Grenze passierte. Im Bus wurden drei nigerianische und ein senegalesischer Staatsangehöriger festgestellt, welche keine Auseisdokumente mitführten. Alle Personen trugen ein Asylbegehren vor. Nach ersten Ermittlungen wurden die vier Personen bei ihrer Reise nach Deutschland von einem Unbekannten unterstützt, weshalb die Bundespolizei Ermittlungen wegen Einschleusens von Ausländern aufgenommen hat.

