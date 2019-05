Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Diebstahl eines Portmonees

57537 Wissen, Nisterstr. 20 (ots)

Am Sa., 18.05.2019, gegen 13:20 Uhr, betrachtete eine 81-jährige Dame angebotene Blumen in einem außen aufgestellten Ständer vor einem Blumenladen und stellte hierbei ihre Einkaufstasche neben sich ab. Um die Blumen näher ansehen zu können legte sie auch das in ihrer Hand befindliche Portmonee ebenfalls in dem Einkaufskorb ab. In diesem Moment kam ein junger Mann vorbei, nahm das Portmonee aus dem Korb an sich und rannte damit in Richtung Finkenstraße davon. Den jungen Mann hatte die Dame nur von hinten im Weglaufen gesehen und konnte daher nur angeben, dass er eine dunkle Jacke trug. Im Portmonee befand sich ca. 100,-EUR Bargeld. Weitere Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizeiwache Wissen zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiwache Wissen

Rainer Greb, PHK

Telefon: 02742-9350

pwwissen@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell