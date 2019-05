Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Verkehrsunfall mit Verkehrsunfallflucht

57537 Selbach, K 130 (ots)

Am Fr., 17.05.2019, gegen 05:40 Uhr, befuhr ein 24-jähriger Fahrzeugführer mit seinem PKW Ford Fiesta die K130 aus Richtung Selbach kommend in Fahrtrichtung Wissen. Im Kurvenbereich kam ihm ein silberner PKW entgegen. Dieser fuhr zu weit links und es kam zum Zusammenstoß im Bereich der Außenspiegel. Der unbekannte Fahrzeugführer des silbernen Pkw fuhr weiter und entfernte sich von der Unfallstelle. Der 24-Jährige hielt zunächst an und fuhr nach kurzer Wartezeit ebenfalls weiter. Hinweise zum Unfallflüchtigen nimmt die Polizeiwache Wissen entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiwache Wissen

Rainer Greb, PHK

Telefon: 02742-9350

pwwissen@polizei.rlp.de



