POL-LB: Kornwestheim: Fahrradfahrer fährt in Pkw; Ditzingen: BMW beschädigt

Kornwestheim: Fahrradfahrer fährt in Pkw

Leichte Verletzungen hat sich ein 15-jährigerRadfahrer am Sonntag bei einem Verkehrsunfall in Kornwestheim zugezogen. Ein 46-jähriger Mercedes-Fahrer befuhr gegen 16.50 Uhr die Friedrich-Siller-Straße in Richtung Mühlhäuser Straße. An der Einmündung Schützenstraße übersah er den von rechts aus der Schützenstraße nach links in die Friedrich-Siller-Straße abbiegenden 15-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Jugendliche zunächst auf die Motorhaube prallte und von dort auf die Fahrbahn stürzte. Am Pkw entstand ein Schaden von etwa 600 Euro, am Fahrrad von etwa 100 Euro.

Ditzingen: BMW beschädigt

Am Sonntag zwischen 0.00 Uhr und 15.15 Uhr wurde ein BMW in der Ditzenbrunner Straße beschädigt. Ein bislang unbekannter Täter schlug an dem schwarzen BMW der 5er Reihe eine Delle in die Kante der rechten Seitenwand. Außerdem verursachte er einen etwa 15 cm langen, tiefen Kratzer. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.500 Euro. Zeugen, die Beobachtungen machen konnten, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ditzingen unter Telefon 07156/43520 zu melden.

