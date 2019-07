POL-LB: Pedelec-Kurs in Vaihingen/Enz

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Die Verkehrswacht Vaihingen/Enz e.V. bietet am Mittwoch, 14. August in Zusammenarbeit mit dem Polizeipräsidium Ludwigsburg, Referat Prävention, und der E-Bike Manufaktur HNF einen Sicherheitskurs für Pedelecs an. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung jedoch nötig. Der Kurs für acht bis 20 Teilnehmer geht von 9.30 Uhr bis 11.30 Uhr und richtet sich vorwiegend an Fahrer Ü40 mit ausreichender Radfahrpraxis. Es besteht Helmpflicht, Helme können aber notfalls auch bei der Polizei geliehen werden. Als Bonus kann ein E-Bike der Manufaktur HNF mit einem Bosch-Motor der neuesten Generation und einem noch nicht am Markt eingeführten 625-Watt-Akku ausprobiert werden. Die Anmeldung erfolgt über die Verkehrswacht Vaihingen, Telefon 07042 - 6013, oder info@verkehrswacht-vaihingen.de. Anmeldeschluss ist am 8. August.

