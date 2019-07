POL-LB: Gefährdung Straßenverkehr/Gefährlicher Eingriff Straßenverkehr/Verstoß StVG/WaffG in Kornwestheim, Verkehrsunfälle in Stuttgart (BAB 8 AS Stuttgart-Möhringen-AK Stuttgart) und Bietigheim-Bissingen

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Kornwestheim: Zeugen zu mehrfach gefährlicher Fahrweise gesucht

Am vergangenen Freitag kam es gegen 16.57 Uhr im Stadtgebiet von Kornwestheim durch einen 25-jährigen Fahrer eines Mercedes-Benz C63 AMG zu mehreren gefährlichen Situationen im Straßenverkehr. Der 25-Jährige befuhr dabei zunächst die Villeneuvestraße in Richtung der Kreuzung zur Bahnhofstraße, die er geradeaus überquerte. Anschließend sollte der Pkw einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Nachdem der Fahrer allerdings das Fahrzeug der Polizeistreife erkannte, beschleunigte der 25-Jährige derart und versuchte sich dabei der Kontrolle zu entziehen. Im Verlauf kam es zum Überfahren einer roten Ampel, dem Überholen mehrerer unbeteiligter Fahrzeuge sowie mehrfach zur Missachtung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit. Im Bereich einer Bushaltestelle setzte der 25-Jährige seine riskante Fahrweise unbeirrt fort, überholte dort erneut mehrere Fahrzeuge, so dass entgegenkommende Fahrzeuge anhalten mussten. Zudem achtete der Lenker nicht auf den Personenverkehr an einer sich dort befindenden Bushaltestelle. Die Fahrt führte weiter über die Salamanderstraße in die Bolzstraße. Schließlich konnte das Fahrzeug in der Wilhelmstraße durch zwischenzeitlich weitere hinzugezogene Streifenbesatzungen gestellt werden. Auch hier versuchte der 25-Jährige letztlich noch über den angrenzenden Gehweg an den Einsatzfahrzeugen vorbeizufahren. Die Fahrt endete jedoch, nachdem das Fahrzeug aufgrund der Enge schließlich nicht mehr weiterfahren konnte. Der 25-Jährige ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. In seinem Fahrzeug konnte zudem eine Schreckschusswaffe aufgefunden werden, für die der Fahrer ebenfalls keine Erlaubnis hat. Der 25-Jährige muss mit einer Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs/Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr sowie Verstoß gegen das Waffengesetz rechnen. Der Fahrzeughalter hingegen wegen des Zulassens zum Fahren ohne Fahrerlaubnis. Der Pkw wurde beschlagnahmt. Die Ermittlungen dauern an. Das Polizeipräsidium Ludwigsburg hatte drei Streifenbesatzungen im Einsatz. Das Polizeirevier Kornwestheim bittet Zeugen, die durch die Fahrweise genötigt bzw. gefährdet wurden, sich unter der Telefonnummer 07154 1313 0 zu melden.

Stuttgart (BAB 8 AS Stuttgart-Möhringen - AK Stuttgart): Aquaplaning hat Verkehrsunfall zur Folge

Eine 21- jährige Lenkerin eines VW Polo befuhr am Samstag gegen 06.44 Uhr die BAB 8 auf dem linken Fahrstreifen vom Autobahnkreuz Stuttgart kommend in Richtung Karlsruhe. Aufgrund Aquaplaning geriet die 21-Jährige ins Schleudern und kollidierte mit einem Ford Transit eines 57-Jährigen, der auf dem mittleren Fahrstreifen fuhr. Anschließend kollidierte die 21-Jährige noch mit der Leitplanke auf der rechten Seite. Schließlich kam der VW Polo auf dem mittleren Fahrstreifen zum Stehen. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Der VW Polo war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden an den beteiligten Fahrzeugen sowie der Leitplanke beläuft sich auf 16.000 Euro. Das Polizeipräsidium Ludwigsburg hatte zwei Streifenbesatzungen eingesetzt.

Bietigheim-Bissingen: Zeugen gesucht

Am Samstag gegen 16.39 Uhr fuhr ein 27-jähriger Fahrer eines Renault Clio aus dem Parkhaus am Bahnhof Bietigheim-Bissingen auf die Stuttgarter Straße ein. Dort wollte er nach rechts abbiegen. Zur gleichen Zeit näherte sich bergabwärts ein 31-jähriger Fahrradfahrer auf dem dortigen Fuß-/und Radweg. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision, wobei der 31-Jährige Fahrradfahrer gegen die Windschutzscheibe abgewiesen wurde und sich leicht verletzte. Der 31-Jährige wurde zur weiteren Versorgung mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 5.000 Euro. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs und der zum Unfallzeitpunkt herrschenden Ampelschaltung sucht das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07142 405 0 zu melden.

