Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg-Silberberg: Feld in Flammen; Böblingen: Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer

Ludwigsburg (ots)

Leonberg-Silberberg: Feld in Flammen

Bei Feldarbeiten im Gewann Hummelberg bei Silberberg geriet am Freitag, gegen 16:13 Uhr, ein abgeerntetes Feld in Brand. Das Feuer brach auf Grund eines technischen Defektes an einer Strohpresse aus. Es wurden ca. 40 Quadratmeter Acker in Brand gesetzt, es kamen keine Personen zu Schaden, es entstand auch kein nennenswerter Sachschaden. Die Feuerwehr Leonberg konnte das Feuer schnell unter Kontrolle bringen und ein weiteres Ausbreiten des Feuers verhindern.

Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer in Böblingen

Am Freitag, um 21.25 Uhr, befuhr eine 27jährige Hyundai-Lenkerin den Kreisverkehr der Wolfgang-Brumme-Allee auf der linken Fahrspur. Als die Lenkerin aus dem Kreisverkehr in Richtung Flugfeld ausfahren wollte, übersah sie den neben sich fahrenden 54jährigen Fahrradfahrer, der geradeaus weiter in Richtung Talstraße fahren wollte. Es kam zu einer seitlichen Kollision, wodurch der Radfahrer über die Motorhaube flog und auf der Fahrbahn zum Liegen kam. Der Fahrradfahrer trug keinen Helm und wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

An den beteiligten Fahrzeugen entstand Schaden in Höhe von etwa 2500 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell