Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Großbrand einer Lagerhalle

Ludwigsburg (ots)

Am Freitagabend gegen 17:30 Uhr geriet eine Lagerhalle eines Baustoffhandels in der Kalkofenstraße in Herrenberg in Vollbrand. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen war im Außenbereich des Baustoffhandels aus bislang unbekannter Ursache ein Feuer ausgebrochen, welches sich rasch auf das komplette Gebäude ausbreitete. Teilweise explodierten auch in der Halle gelagerte Gasflaschen. Die umliegenden Feuerwehren waren mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften vor Ort, um den Vollbrand unter Kontrolle zu bringen. Das Gebiet rund um die Halle wurde weitläufig abgesperrt, unter anderem mussten ein angrenzender Lebensmittelmarkt und mehrere nahegelegene Bürogebäude geräumt werden. Zudem wurde der Schienenverkehr am Bahnhof Herrenberg bis 20:30 Uhr eingestellt. Es kam zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen im Stadtgebiet Herrenberg. Aufgrund starker Rauchentwicklung wurden die Anwohner mittels Lautsprecherdurchsagen aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Der Brand war bereits nach etwa einer Stunde unter Kontrolle. Da das Gebäude aber aufgrund Problemen mit der Statik nicht betreten werden kann und noch immer Glutnester auffachen, werden die Nachlöscharbeiten die ganze Nacht über andauern. Der Sachschaden lässt sich bislang nicht beziffern, das Gebäude muss komplett neu aufgebaut werden. Glücklicherweise wurden keinerlei Personen verletzt. Neben dem Großaufgebot der Feuerwehr, waren zudem ein Polizeihubschrauber sowie starke Kräfte der Polizei, des Rettungsdiensts sowie des Technischen Hilfswerks vor Ort.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell