POL-LB: Großbottwar: Bienenvölker gestohlen; Verkehrsunfälle mit Verletzten in Ludwigsburg und Kornwestheim; Großingersheim: Verkehrsunfallflucht

Großbottwar: Bienenvolk gestohlen

Der Polizeiposten Steinheim an der Murr ermittelt derzeit gegen noch unbekannte Täter, die zwischen Donnerstag und Freitag auf einem Flurstück im Gewann Brunnberg, welches sich zwischen Steinheim und Großbottwar befindet, insgesamt sechs Bienenbeuten mit ihren Bewohnern entwendet haben. Der Wert des Diebesguts wurde auf mehrere hundert Euro beziffert. Personen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten unter der Telefonnummer 07144/823060 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall mit Personenschaden in Kornwestheim

Ein Sachschaden in Höhe von 500 EUR sowie eine leichtverletzte Radfahrerin ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, welcher sich am Freitag gegen 13:20 Uhr in Kornwestheim ereignet hat. Der 74-Jährige PKW-Lenker bog mit seinem Mazda, auf Höhe des dortigen Schützenhauses, nach rechts in die Aldinger Straße, in Fahrtrichtung Kornwestheim, ein. Bei diesem Abbiegevorgang übersah der Fahrzeuglenker die, zu diesem Zeitpunkt, auf dem Radweg fahrende 43-Jährige Pedelecfahrerin. Bei diesem Zusammenstoß zog sich die Radfahrerin leichte Verletzungen zu und wurde durch den Rettungsdienst, zur weiteren ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus verbracht.

Verkehrsunfall mit Personenschaden in Ludwigsburg

5000 EUR Sachschaden und ein verletzter Radfahrer ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, welcher sich am Freitag gegen 14:45 Uhr im Bereich der August-Bebel-Straße in Ludwigsburg ereignet hat. Der 53-Jährige Fahrzeuglenker befuhr mit seinem Mitsubishi die August-Bebel-Straße in Richtung Frankfurter Straße. An der Einmündung zur Calwer Straße bog dieser nach links ab. Hierbei übersah er den 26-Jährigen Radfahrer, welcher den dortigen Radweg in entgegengesetzter Fahrtrichtung benutzte. Aufgrund des Zusammenstoßes beider Fahrzeuge kam der Radfahrer zu Fall und zog sich Verletzungen im Schulterbereich zu. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

Großingersheim: Verkehrsunfallflucht

In der Nacht von Freitag auf Samstag, gegen 02:21 Uhr, ereignete sich in Großingersheim eine Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter blauer 3er BMW Coupé mit Stuttgarter Zulassung kam vom Holderhof und bog in den Glemsweg ein. Auf Höhe der Hausnummer 9 rammte dieser BMW einen am Fahrbahnrand geparkten VW Golf und beschädigten diesen. Anschließend entfernte sich der BMW in Richtung Besigheimer Straße und von dort weiter in Fahrtrichtung Ludwigsburg. Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben oder die Hinweise zu dem beschädigten BMW geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Bietigheim in Verbindung zu setzen. Telefon: 07142-4050.

