POL-MK: Geld gegen Virus-Entfernung

Iserlohn (ots)

Eine Iserlohnerin erstattete gestern Anzeige. Ihr Computer sei am 16.7. "verseucht" gewesen. Auf dem Bildschirm sei eine Nummer angezeigt worden, die sie tags darauf angerufen habe. Eine männliche Person mit gebrochenem Deutsch habe sie informiert, dass sie sich einen Virus eingefangen habe. Er habe sie aufgefordert mehrere hundert Euro Bargeld zu überweisen. Nachdem sie dies getan hatte, habe er den Computer wieder freigeschaltet. Die Polizei ermittelt wegen Betruges.

An der Kastanienallee öffneten unbekannte Täter im Verlauf der vergangenen Woche die Dachluke eines ausrangierten Omnibusses. Im Innenraum entwendeten sie Teile der Bordelektronik. Es entstand leichter Sachschaden.

In der Nacht auf Donnerstag öffneten Unbekannte gewaltsam ein Garagentor am Voweydeweg. Hierbei richteten sie etwa 2000 Euro Schaden an. Es verschwanden Werkzeuge, darunter ein Bohrmaschine sowie ein Multitool.

Hinweise nimmt die Wache Iserlohn entgegen.

