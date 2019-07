Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Taschendiebstahl angezeigt

Werdohl (ots)

Eine 64-jährige Werdohlerin erledigte gestern, gegen 14 Uhr, am Fritz-Thomee-Platz ihren Einkauf. An der Obst-Theke sprach sie eine bislang unbekannte Frau in Begleitung eines Mannes an und verwickelte sie in ein Gespräch. Kurz darauf verschwand das Paar wieder. Die Dame bemerkte wenig später den Diebstahl ihrer Geldbörse. Die mutmaßliche Tatverdächtige wurde wie folgt beschrieben: 60 Jahre, etwa 170 cm groß, Kopftuch.

Hinweise nimmt die Wache Werdohl entgegen.

