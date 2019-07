Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: 23-Jährigen beraubt; Sindelfingen: Außenspiegel beschädigt; Sindelfingen: Mit über zwei Promille unterwegs; Leonberg: Fenster eingeschlagen

Ludwigsburg (ots)

Sindelfingen: 23-Jährigen beraubt

Zwei bislang unbekannte dunkelhäutige Männer im Alter zwischen 20 und 25 Jahren haben am Samstagabend gegen 18:10 Uhr in der Hanns-Martin-Schleyer-Straße beim Bahnhof einen 23-Jährigen beraubt. Eine von ihnen sprach das Opfer zunächst an und forderte Zigaretten. Nachdem der 23-Jährige diese Forderung ablehnte kam es zu einem Gerangel, in dessen Verlauf ein zweiter Täter hinzukam und den jungen Mann zu Boden warf. In der Folge entrissen ihm die Unbekannten seinen grünen Rucksack, in dem sich der Geldbeuten mit Papieren und einem kleinen Bargeldbetrag befand. Der Vorgang wurde möglicherweise von Passanten beobachtet. Sie werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizeidirektion Böblingen, Tel. 07031/13-00, in Verbindung zu setzen.

Sindelfingen: Außenspiegel beschädigt

Am Sonntag um 17.45 Uhr parkte eine 34-Jährige ihren VW Golf in der Friedrich-Ebert-Straße am rechten Fahrbahnrand. Bevor sie ausstieg wartete sie den vorbeifahrenden Verkehr ab. Hierbei touchierte der Fahrer einer vorbeifahrenden grauen Mercedes A-Klasse mit dem rechten Außenspiegel den linken Außenspiegel des VW Golf und setzte seine Fahrt mit unverminderter Geschwindigkeit fort. Am VW entstand ein Schaden in Höhe von etwa 150 Euro. Das Polizeirevier Sindelfingen, Telefon 07031/6970, bittet Zeugen, sich zu melden.

Sindelfingen: Mit über zwei Promille unterwegs

Die Besatzung eines Streifenwagens wurde am Sonntag gegen 20.10 Uhr auf einen VW aufmerksam, der in deutlichen Schlangenlinien die Leonberger Straße befuhr. Der 27-jährige Fahrer wurde anschließend einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille. Außerdem konnte der Fahrzeuglenker nur eine Kopie seines Führerscheins vorlegen. Er gab an, sich als Tourist in Deutschland aufzuhalten. Weitere Ermittlungen ergaben, dass er unerlaubt aus Serbien in die Bundesrepublik eingereist war. Er musste auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Stuttgart mehrere hundert Euro Sicherheitsleistung hinterlegen.

Leonberg: Fenster eingeschlagen

In der Nacht zum Sonntag nach 03:00 Uhr hat ein Unbekannter ein Fenster einer Gaststätte in der Straße "Im Zwinger" eingeschlagen und dabei etwa 300 Euro Sachschaden angerichtet. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Leonberg unter Telefon 07152/6050 zu melden.

