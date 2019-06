Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Motorrad kollidiert mit Leichtkraftrad

Stelzenberg (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Zu einer ungewöhnlichen Kollision zwischen einem Motorrad und einem Leichtkraftrad kam es am Sonntagnachmittag auf der L503 im Bereich Stelzenberg. Dabei zogen sich beide Fahrer Verletzungen zu; sie wurden vorsorglich ins nächste Krankenhaus gebracht.

Nach den bisherigen Ermittlungen kam es kurz nach halb 4 zu dem Unfall, als der 25-jährige Motorradfahrer auf seinem Weg in Fahrtrichtung Mölschbach in Höhe des Aschbacherhofs in einer Kurve die Kontrolle über seine 1000er Honda verlor. Die Maschine kippte zur Seite und geriet in den Gegenverkehr. Dort kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Leichtkraftrad.

Der 25-jährige Motorradfahrer wurde bei dem Sturz neben die Fahrbahn geschleudert. Er kam aber - ebenso wie der 17 Jahre alte Moped-Fahrer - mit leichten Verletzungen davon. |cri

