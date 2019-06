Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfälle unbedingt melden!

Kaiserslautern (ots)

Ups - aus Versehen beim Ein- oder Ausparken den Parkplatznachbarn touchiert? Das kann schon mal passieren. Und es ist auch gar nicht so schlimm - vorausgesetzt, man macht sich nicht einfach aus dem Staub! Wichtig: Auch wenn "nur " ein kleiner Kratzer oder eine "Mini-Delle" ist, die Sie am anderen Fahrzeug hinterlassen haben: Melden Sie den Unfall der Polizei!

Wenn die Daten polizeilich aufgenommen wurden, regelt - im Normalfall - alles Weitere die Versicherung. Wenn Sie aber einfach davonfahren, ohne den Schaden zu melden, dann machen Sie sich der Unfallflucht strafbar!

Gesucht wird nach dem Verantwortlichen, der zwischen Samstagnachmittag, 15 Uhr, und Sonntagnachmittag, 13.45 Uhr, in der Nadelstraße einen Peugeot gerammt hat. Der Pkw stand in diesem Zeitraum ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand. Am Sonntag entdeckte die Nutzerin des Wagens Streifschäden auf der Fahrerseite - sowohl am vorderen als auch am hinteren Eck des Fahrzeugs.

Auch in der Pariser Straße wurde am Samstag ein Pkw beschädigt. Vermutlich beim Ausparken stieß ein unbekannter Wagen gegen den BMW, der in Höhe des Hauses Nummer 51 abgestellt war. Statt den "Rempler" zu melden, machte sich der verantwortliche Fahrer auf und davon. Von ihm fehlt bislang jede Spur. Die Unfallzeit liegt zwischen 18.50 und 22.10 Uhr.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion 1 zu beiden Vorfällen unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2150 jederzeit entgegen.

Eine eher ungewöhnliche Unfallflucht wurde der Polizei am Samstagmorgen aus der Pariser Straße gemeldet. Eine 64-jährige Frau aus dem Rheinland teilte mit, dass sie auf ihrem Weg stadtauswärts kurz vor 9 Uhr beim Wechsel der Fahrstreifen einen Pkw übersah, der dort fuhr, und seitlich gegen ihn stieß. Nach der Kollision habe der Fahrer des anderen Wagens Gas gegeben und sei davon gebraust. Von ihm ist lediglich bekannt, dass es sich um einen silberfarbenen Mittelklasse-Wagen handelt. Das Kennzeichen konnte sich die 64-Jährige in der Aufregung nicht merken. |cri

