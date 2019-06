Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Taxi für Spätheimkehrer bestellt

Kaiserslautern (ots)

Einem aufmerksamen Zeugen ist am frühen Sonntagmorgen am Fackelrondell eine offenbar hilflose Person aufgefallen. Wie der Mann kurz vor 6 Uhr der Polizei meldete, beobachtete er einen jungen Mann am Gebäude der "Mall", der an eine Tür gelehnt stehe und den Eindruck mache, dass er stark alkoholisiert sei.

Die ausgerückte Streife fand den Mann an der beschriebenen Stelle. Er konnte sich artikulieren und gab an, dass sein Kumpel ihn eigentlich mit nach Hause nehmen wollte, ihn aber offenbar vergessen habe.

Im Gespräch mit den Beamten und bei der Überprüfung seiner Personalien wurde der 34-Jährige etwas "klarer". Er kündigte an, mit dem Taxi nach Hause zu fahren. Vorsichthalber wurde er von der Streife zum nächsten Geldautomat begleitet, wo er sich Bargeld für die Taxifahrt holte. Anschließend wurde ihm der benötigte "Chauffeur" ans Fackelrondell bestellt... |cri

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631-369-1080

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell