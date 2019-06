Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Ein Einsatz führt zum nächsten

Kaiserslautern (ots)

Sein Verhalten hat einem jungen Mann aus der Südwestpfalz eine Nacht in einer Gewahrsamszelle eingebracht. Der 22-Jährige hatte sich in der Nacht zu Sonntag in der Martin-Luther-Straße zuerst mit Passanten angelegt und später mit den eingesetzten Polizeibeamten.

Die Streife war eigentlich aus einem anderen Grund gegen 4 Uhr zu einem Lokal gerufen worden - denn dort stritten sich mehrere Frauen und es kam zu Körperverletzungen. Vor Ort wurde eine offensichtlich stark alkoholisierte 27-Jährige ermittelt, die aus noch unbekannten Gründen mit zwei anderen Frauen in Streit geraten war und nach ihnen getreten hatte. Weil sich die Frau auch den Einsatzkräften gegenüber aggressiv verhielt, musste sie gefesselt und mit zur Dienststelle genommen werden. Die Ermittlungen zur genauen Klärung der Ereignisse dauern an.

Unterdessen erhielten die Beamten in der Martin-Luther-Straße Hinweise auf einen Mann, der auf der Straße mit einem Messer herumgefuchtelt hatte. Der 22-Jährige hielt sich auch immer noch vor Ort auf, reagierte aber nicht auf die Aufforderung der Beamten, seine Hände aus den Hosentaschen zu nehmen. Er wurde schließlich fixiert und gefesselt, wobei er massiven Widerstand leistete, auch nach den Beamten trat und sie beleidigte. In seiner Hosentasche wurde ein sogenanntes Einhandmesser gefunden. Ein Atemalkoholtest bescheinigte dem Mann einen Pegel von 2,07 Promille.

Er wurde für die Entnahme einer Blutprobe mit zur Dienststelle genommen und erhielt einen Platzverweis für den Altstadtbereich. Weil der 22-Jährige aber ankündigte, sich nicht daran zu halten, und auch seine Freundin ablehnte, ihn mitzunehmen, wurde der Mann in Gewahrsam genommen. Auf ihn kommt eine Strafanzeige zu. |cri

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631-369-1080

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell