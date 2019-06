POL-PPWP: Diebstähle aus Fahrzeugen

Polizeipräsidium Westpfalz

Zwei Diebstähle aus Fahrzeugen sind am Wochenende der Polizei aus dem Stadtgebiet gemeldet worden. Betroffen waren Fahrzeuge in der Hartmannstraße und am Pfaffplatz. Beide wurden auf unbekannte Weise geöffnet und aus dem Inneren Navigationsgerät, Laptoptasche und Reisepass gestohlen. In der Hartmannstraße fiel der Diebstahl am Samstagmorgen auf, am Pfaffplatz am Sonntagnachmittag.

Zeugen, die möglicherweise etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2620 mit der Kripo Kaiserslautern in Verbindung zu setzen.

An dieser Stelle noch einmal unser Tipp: Räumen Sie Ihr Auto aus, bevor Andere es für Sie tun! Soll heißen: Lassen Sie nichts im Wageninneren herumliegen, was für Diebe interessant sein könnte - erst recht keine Wertsachen!

Mobile Navigationsgeräte sollten unbedingt vor Verlassen des Fahrzeugs von der Frontscheibe genommen und - inklusive Halterung und Ladekabel - außerhalb des Sichtbereichs aufbewahrt werden; am besten nimmt man die Sachen mit.

Auch Taschen jeder Art sind immer wieder ein beliebtes Objekt von Dieben. Von außen ist für die Täter nicht zu erkennen, was sich darin befindet, deshalb sollte man keine Tasche auf dem Sitz oder im Fußraum liegen lassen.

Und nicht zuletzt: Verschließen Sie Ihr Fahrzeug auf jeden Fall, wenn Sie es verlassen - ganz egal, ob Sie nur fünf Minuten oder mehrere Stunden weg sind. Selbst wenn Sie in Sichtweite ihres Autos sind, zum Beispiel beim Bäcker oder auf der Bank, sollten Sie Ihren Wagen nicht unverschlossen stehen lassen. Dieben genügt schon ein kurzer Moment, um die Tür zu öffnen und sich etwas aus dem Innenraum zu greifen. |cri

