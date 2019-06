Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Taschendiebstahl

Otterbach (ots)

Bislang unbekannte Täter entwendeten den Geldbeutel einer Geschädigten, den diese während eines Einkaufes in einem Discounter in ihrer Westentasche aufbewahrte. Die Langfinger erbeutete so eine geringe Menge Bargeld, sowie Ausweisdokumente und persönliche Gegenstände. Zeugen oder Personen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können, mögen sich bitte mit der Polizeiinspektion 1 unter 0631-369 2177 oder per Mail an pikaiserslautern1@polizei.rlp.de in Verbindung setzen.

