Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Diebe machen sich an PKW's zu schaffen

Kaiserslautern (ots)

In der Nacht zum Mittwoch entwendeten bislang unbekannte Täter aus einem vermutlich unverschlossenen Skoda Oktavia, der in der Ziegelstraße abgestellt war, ein Navigationsgerät. Weiterhin öffneten Einbrecher auf unbekannte Weise einen PKW in der Königstraße, der dort in der Nacht zum Freitag abgestellt war. Aus diesem wurden private Gegenstände entwendet. Die Schadenhöhe steht noch nicht fest. Hinweise auf den oder die Täter nimmt die Polizeiinspektion 2 unter 0631-369 2250 oder per Mail an pikaiserslautern2@polizei.rlp.de entgegen. Um es Langfingern schwer zu machen rät die Polizei abermals dazu keine Wertgegenstände im Fahrzeug zu belassen und dafür zu sorgen, dass diese auch ordnungsgemäß verschlossen sind.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631-369-1080

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell