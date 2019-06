Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbruch in St. Marienkirche

Kaiserslautern (ots)

Bislang unbekannte Diebe verschafften sich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag Zutritt in die Marienkirche in Kaiserslautern. Hierzu brachen die mutmaßlichen Täter die verschlossene Tür des seitlichen Eingangs auf. Erbeutet haben die Einbrecher zwei Opferstöcke, die mit circa 40 Euro Bargeld gefüllt waren. Außerdem wurden zwei Kameras gestohlen. Laut Angaben der Pfarrgemeinde beläuft sich der Wert der Geräte auf insgesamt 1200 Euro. Zeugen die Angaben zur Tat machen können werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst zu melden. Die Telefonnummer lautet 0631/369-2620. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

