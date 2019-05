Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Brand in einem Wohnhaus

Offenburg (ots)

Am Freitagabend, 22 Uhr, wurde über Notruf der Brand in einem Wohnhaus in der Okenstraße in Bohlsbach gemeldet. Die Bewohner konnten das Einfamilienhaus vor Eintreffen der Rettungskräfte unverletzt verlassen. Im ersten Obergeschoß war das Feuer im Bereich von Lampen in einem Zimmer ausgebrochen, weshalb zunächst von einem technischen Defekt ausgegangen wird. Das erste Obergeschoß brannte aus, das Erdgeschoß und das Dachgeschoß wurden in dem Fachwerkhaus erheblich durch Rauch und Löschwasser beschädigt. Es entstand ein Schaden von mindestens 200.000 Euro. Die Bewohner kamen bei Freunden unter. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Bohlsbach und Offenburg. Der Rettungsdienst war vorsorglich vor Ort. Die Beamten des Polizeireviers Offenburg haben die Ermittlungen übernommen, der Brandort wurde beschlagnahmt.

