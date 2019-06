Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Versuchter Einbruch in Waschsalon

Kaiserslautern (ots)

In der Nacht zum Freitag versuchten Einbrecher in ein Geschäft im Gersweilerweg einzudringen. Hierzu entfernten sie zunächst eine Überwachungskamera und versuchten dann eine Zugangstür aufzuhebeln, die jedoch Stand hielt. Wer in dem Zeitraum verdächtige Personen gesehen hat, möge sich bitte mit der Kriminalpolizei unter 0631-369 0 oder per Mail an rki.kaiserslauter@polizei.rlp.de in Verbindung setzen.

