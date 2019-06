Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unterschlagung ist strafbar

Kaiserslautern (ots)

Ein ehrlicher Finder hat am Sonntagmittag bei der Polizeiinspektion 1 in der Gaustraße einen Geldbeutel abgegeben. Diesen hatte der 18-jährige Mann nach eigenen Angaben in einem Blumenkübel am St.-Martins-Platz entdeckt.

Die Dokumente in der Börse führten die Beamten zum rechtmäßigen Eigentümer, einem 21-Jährigen aus dem Stadtgebiet. Er berichtete, dass ihm der Geldbeutel zwei Tage zuvor in einem Lokal in der Martin-Luther-Straße abhanden gekommen war - ob gestohlen oder verloren, blieb zunächst unklar.

Auf jeden Fall hat derjenige, der den Geldbeutel im Lokal an sich genommen hat, das Bargeld herausgeholt. Alles andere ließ er in der Geldbörse drin und warf diese dann offenbar am Martinsplatz einfach weg. Die Polizei ermittelt wegen Unterschlagung. |cri

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631-369-1080

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell