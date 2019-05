Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Einbruch in Kindergarten

Einbeck (ots)

Einbeck (pap) Am vergangenen Wochenende kam es zu einem Einbruchsdiebstahl im Kindergarten Holtensen. Bislang unbekannte Täter gelangten durch eine Notausgangstür gewaltsam in das Innere des Kindergartens. Hier wurden dann sämtliche Behältnisse durchsucht. Letrzendlich mussten sich die Täter mit einer geringen Menge Bargeld zufriedengeben. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest. Zeugen, die in den Nachtstunden am Wochenende verdächtige Personen, Geräusche oder sonst Auffäligkeiten beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Einbeck in Verbindung zu setzen.

