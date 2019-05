Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht

Northeim (ots)

Northeim (Se) 37154 Northeim - OT Schnedinghausen Am Montag, den 27.05.2019, gegen 12.50 Uhr, wurde ein mit 12 Fahrgästen besetzter Linienbus bei einem Verkehrsunfall beschädigt. Der vorfahrtsberechtigte Linienbus befuhr in Schnedinghausen die Emilienhofstraße in Richtung Ziegeleiweg. Im Einmündungsbereich Hagenbergstraße rollte eine 77 - Jährige aus Northeim mit ihrem Pkw in den Kreuzungsbereich und übersah den Linienbus, der die dortige Haltestelle anfahren wollte. Es kam zum Verkehrsunfall mit Sachschaden in Höhe von ca 9000.-EUR. Die 77-jährige Pkw-Fahrerin entfernte sich zunächst von der Unfallstelle, kehrte aber später zurück. Alle Fahrgäste im Bus blieben unverletzt und wurden von einem angeforderten Ersatzbus übernommen. Der beschädigte Linienbus sowie der Pkw waren f fahrbereit.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Northeim

Pressestelle



Telefon: 05551/7005 200

Fax: 05551/7005 250

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell