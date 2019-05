Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall

Uslar (ots)

USLAR (stüw.) Am Freitag, 24.05.2019, gegen 08.40 Uhr, kam es in Uslar, Neustädter Platz, zu einem Verkehrsunfall. Ein 34-jähriger Mann aus Nordrhein-Westfalen befuhr mit einem Pkw die Straße "Wolfhagen" in Richtung Neustädter Platz. Aufgrund von Unachtsamkeit fuhr er dabei auf einen wartenden Pkw eines 36-jährigen Mannes aus Uslar. Eine 35-jährige Beifahrerin des wartenden Pkw wurde dabei leicht verletzt. Der beim Unfall entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 4.000,- Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Uslar

Pressestelle



Telefon: 05571/92600 0

Fax: 05571/92600 150

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell