Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit Unerlaubtem Entfernen von der Unfallstelle und verletzter 15-jähriger Schülerin

Bad Gandersheim (ots)

Einbeck, Kreiensen (re.), Billerbecker Straße So., 26.05.2019, 14.10 Uhr Eine 15-jährige Schülerin aus Bad Gandersheim befährt mit ihrem BMX-Rad den Fuß-,Radweg linksseitig der Billerbecker Straße in Kreiensen von der Kantstraße kommend in Rtg. Heinrichstraße. Ihr vorraus fährt ebenfalls mit Fahrrad ihre Schwester. Ihnen entgegen kommend befährt ein Mann den Radweg mit seinem Fahrrad, der nach Wortwechsel zw. den Beteiligten im Vorbeifahren wendet und möglicherweise vorsätzlich gg. das Rad des Mädchen fährt. Diese stürzt hierbei u. fällt auf die angrenzende Böschung. Hierdurch wird sie verletzt u. nach Erstversorgung vor Ort dem Krankenhaus Northeim zugeführt. Der Mann habe seine Fahrt fortgesetzt, ohne sich um den Vorfall zu kümmern. Es habe sich bei dem Mann um einen älteren grauhaarigen Mann mit weißem Vollbart gehandelt.Dieser habe ein Rennrad genutzt. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, Angaben zu dem Mann machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Kein Sachschaden am Rad.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Bad Gandersheim

Pressestelle



Telefon: 05382/91920 0

Fax: 05382/91920 150

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell