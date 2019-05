Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Beim Abbiegen Pkw gestreift und weiter gefahren

Einbeck (ots)

Einbeck(pap) Eine 29 Jahre alte Pkw Fahrerin aus Einbeck zeigte eine Verkehrsunfallflucht an, die sich bereits am Freitag, 24.05.19, gegen 12.15 Uhr ereignet hat. Die junge Frau befuhr die Barumstraße in Richtung Otto-Hahn-Straße. An der dortigen Ampel ordnete sie sich bei Rotlicht in die Geradeausspur ein. Neben ihr hielt ein Lkw mit Auflieger auf der Linksabbiegerspur. Nachdem Grünlicht gezeigt wurde, ist der Lkw nach links in die Grimsehlstraße abgebogen. Hierbei streifte er mit dem Auflieger den Pkw an der hinteren linken Seite. Der Lkw hat seine Fahrt fortgesetzt. Der entstandene Schaden beträgt ca. 1000,- Euro. Eventuelle Zeugen, die Hinweise zu dem Lkw geben können, melden sich bitte bei der Polizei Einbeck.

