Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Fahren unter Drogeneinfluss - Bundespolizei stellt 20-Jährigen

Stendal (ots)

Am gestrigen Tag, den 28. August 2019, gegen 21:40 Uhr erhielt die Bundespolizei am Bahnhof Stendal den Hinweis, dass ein junger Mann nach dem Konsum von Betäubungsmitteln mit seinem Moped auf dem Bahnhofsplatz umherfuhr. Sofort eilte eine Streife zum Ereignisort und stellte den Mopedfahrer. Es handelte sich um einen 20-Jährigen. Auf der Wache legte er den Beamten freiwillig eine kleine Tüte mit vermutlich Cannabis und weitere bisher unbekannte Substanzen in kleinen Mengen vor. Die Betäubungsmittel wurden sichergestellt. Ein durchgeführter Drogenschnelltest bestätigte, dass er Drogen konsumiert hatte. In seinem Rucksack wurde zudem ein zum Führen unerlaubtes Einhandmesser aufgefunden und ebenfalls sichergestellt. Der Sachverhalt wurde zuständigkeitshalber an die Landespolizei übergeben. Der junge Mann wird sich nun wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, das Waffengesetz und wegen des Führens von Fahrzeugen unter Betäubungsmitteleinfluss verantworten müssen.

