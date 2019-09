Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 24-jähriger vermutlicher Drogendealer und Waffenbesitzer vergisst bei Flucht Ausweis in seiner Tasche

Halberstadt (ots)

Die Flucht eines 24-jährigen Drogenhändlers nutzte ihm nicht viel, denn sein Ausweis befand sich neben diversen Drogen und Waffen in einer seiner beiden Taschen: Der Mann wurde am Samstag, den 31. August 2019 gegen 00.30 Uhr am Bahnhof Halberstadt angehalten und kontrolliert. Bei der Nachschau in seinen Taschen entdeckten die Bundespolizisten einen Elektroschocker, der als Taschenlampe getarnt war sowie ein Kampfmesser mit einer Klingenlänge von 17 Zentimetern. Nach diesen Feststellungen nahm der Mann seine Beine in die Hand und flüchtete. Eine sofortige Verfolgung sowie eine zeitnah eingeleitete Nahbereichsfahndung brachten zunächst keinen Erfolg. Allerdings fanden die Bundespolizisten bei der weiteren Durchsicht der Taschen seinen Ausweis. Des Weiteren kamen zwei Feinwaagen, diverse Cliptütchen mit circa 7 Gramm Crystal Meth, 35 Gramm einer betäubungsmittelähnlichen Substanz, zehn Ecstasy Tabletten und Bargeld in entsprechender Stückelung zum Vorschein. Die strafrelevanten Gegenstände sowie seine persönlichen Sachen wurden sichergestellt und die Bundespolizisten beanzeigten ihn wegen Verstößen gegen das Waffen- und Betäubungsmittelgesetz. Zuständigkeitshalber wurde der Sachverhalt an die Landespolizei übergeben.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Magdeburg

Telefon: +49 (0) 391-56549-505

Mobil: +49 (0) 152 / 04617860

E-Mail: bpoli.magdeburg.oea@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de

Twitter: @bpol_pir

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell