BPOLI MD: Pärchendiebstahl endet im Gefängnis

Der gemeinschaftlich begangene Diebstahl einer Dose eines bekannten Whiskys beförderte eine 28-jährige Frau in das Gefängnis: Am Freitag, den 30. August 2019 war sie um 21.30 Uhr gemeinsam mit einem Mann in einem Supermarkt im Hauptbahnhof Halle unterwegs. Der 24-jährige Begleiter griff dort in ein Regal, entnahm diesen die Dose Whisky und steckte sie zunächst in seine Jackentasche. Später übergab er sie an die 28-Jährige, denn dort wurde sie, nachdem beide das Geschäft verlassen hatten, ohne die Ware zu bezahlen, durch Sicherheitsmitarbeiter der Bahn entdeckt. Diese informierten eine Streife der Bundespolizei. Da die Frau sich nicht ausweisen konnte, wurde sie zwecks der Identitätsfeststellung mit zur Dienststelle genommen. Nachdem die Personalien feststanden, wurden diese im polizeilichen Fahndungssystem überprüft. Heraus kam ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Halle vom Juli dieses Jahres. Demnach wurde die Frau bereits im Juni 2018 durch das Amtsgericht Eisleben wegen zweifachen Computerbetruges zu einer Geldstrafe von 450 Euro oder einer Ersatzfreiheitsstrafe von 30 Tagen verurteilt. Da sie weder die Geldstrafe zahlte, noch sich den Strafantritt stellte, wurde der Haftbefehl erlassen. Der 28-Jährigen wurde die Festnahme ausgesprochen. Da sie die Geldstrafe nicht begleichen konnte, wurde sie in die Justizvollzugsanstalt Halle verbracht, wo sie die nächsten 30 Tage verbringen wird. Zudem erhält sie, genauso wie ihr 24-jähriger Begleiter, eine neue Strafanzeige wegen des Diebstahls.

