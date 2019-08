Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190816 - 876 Frankfurt-Nordend: Dreister Diebstahl aus Fahrzeug

Frankfurt (ots)

(ker) Gestern Nachmittag, den 15.08.2019, nutze ein noch unbekannter Dieb einen scheinbar günstigen Moment und entwendete eine Handtasche aus einem offenen Fahrzeug in der Justinianstraße.

Die Geschädigte parkte ihr Fahrzeug in der Justinianstraße und holte dort ihren Sohn von der Schule ab. Zu diesem Zwecke verließ sie kurz ihr Fahrzeug und verschloss dieses nicht. Diesen Moment der Unaufmerksamkeit nutzte der Dieb, öffnete die Beifahrertür und entnahm dort die Handtasche samt Portemonnaie der Fahrerin. Ob der Täter wusste, dass er in diesem Moment von der im Fahrzeug verblieben sechsjährigen Tochter beobachtet wurde, ist nicht bekannt. Diese konnte den Täter jedenfalls wie folgt beschreiben:

männlich, schlanke Statur, bekleidet mit weißer Mütze und brauner Lederjacke

Der Täter flüchtete anschließend mit einem hellgrünen Fahrrad in unbekannte Richtung. Die weiteren Ermittlungen in der Sache dauern an.

