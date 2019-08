Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

Freiburg (ots)

Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in der Hauptstraße in Friedlingen erlitt am Donnerstag, 08.08.19, gegen 11.30 Uhr, ein 35 jähriger Radfahrer schwere Schulterverletzungen. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der Radler verbotenerweise auf dem Gehweg und wurde von einer 28 jährigen Autofahrerin, die von einem Grundstück auf die Straße einfuhr, übersehen. Der Radfahrer wurde durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht.

