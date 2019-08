POL-FR: March - In Kurve mit Gegenverkehr kollidiert

Polizeipräsidium Freiburg

LKrs. Breisgau-Hochschwarzwald, March-Buchheim - Nicht weit genug rechts in der Kurve fuhr am Donnerstag, 08. August 2019, um 09:30 Uhr, der Fahrer eines Cabriolets in der Hauptstraße. Er prallte gegen einen entgegenkommenden Lkw und im Anschluss noch gegen einen Zaun rechts neben der Fahrbahn. Der Schaden am Lkw ist gering, jener am Cabrio beträgt jedoch mehrere tausend Euro. Zur Schadenshöhe am Zaun können keine Angaben gemacht werden.

