Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Schelklingen - Räder blieben zurück

Einen gefährlichen Spielplatz suchten sich drei Burschen am Mittwoch in Schelklingen aus.

Ulm (ots)

Ein Beschäftigter im Zementwerk sah gegen 2.30 Uhr drei Burschen. Die turnten auf einem der Förderbänder herum. Weil das gefährlich ist, sprach der Zeuge die Jugendlichen an. Die rannten sofort weg. Ihre Fahrräder, die sie mitgebracht hatten, blieben in der Halle zurück. Ein viertes Fahrrad fand die Polizei bei der Suche nach den Jugendlichen auf dem Firmengelände. Die Fahrräder sind jetzt bei der Polizei in Schelklingen (Tel. 07394/933880). Die ermittelt jetzt, wem die Räder gehören.

++++++++ 1143784

Wolfgang Jürgens, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell