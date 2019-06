Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Munderkingen - Betrunkener auf falschen Rad

Eine Zeugin hat am Mittwoch in Munderkingen der Polizei gut geholfen.

Ulm (ots)

Die Frau beobachtete gegen 3 Uhr in der Ehinger Straße einen Mann. Der schnappte sich einfach ein Fahrrad, das beim Bahnhof stand. Mit dem fuhr er weg. Kurz darauf warf er es in ein Gebüsch, schilderte die Zeugin der Polizei. Die Polizei war schnell da und stellte den Verdächtigen noch in der Ehinger Straße. Der war stark betrunken. Wegen seiner Trunkenheitsfahrt musste der 28-Jährige eine Blutprobe abgeben. Jetzt wird er angezeigt, auch wegen des mutmaßlichen Fahrraddiebstahls.

Die Polizei lobt das Verhalten der Zeugin! Sie schaute nicht weg, alarmierte die Polizei und trug somit wesentlich dazu bei, dass der Bestohlene sein Rad wieder bekommt. Im Rahmen der "Aktion Tu Was" werden Zeugen bestärkt, Zivilcourage zu zeigen. Weitere Informationen gibt die Polizei auch online unter www.aktion-tu-was.de.

++++++++ 1143844 1143870

Wolfgang Jürgens, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell