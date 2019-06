Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Unfallflucht

Schwarzer VW Sharan beschädigt

Kevelaer (ots)

Am Dienstag (28. Mai 2019) in der Zeit zwischen 13:45 und 14:15 Uhr beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen schwarzen VW Sharan, der in Höhe eines Kindergartens am Pastoratsweg abgestellt war. Bei dem Unfall wurde der Wagen hinten rechts beschädigt, es blieben dabei weiße Farbspuren zurück. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizei Goch unter Telefon 02823 1080. (cs)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell