Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Streitende Fahrzeuginsassen auf der B9 Höhe Jockgrim

Jockgrim (ots)

Am 23.08.2019 gerieten um 19:46 Uhr zwei Fahrzeuginnassen während der Autofahrt auf der B 9 heftig in Streit, in dessen Verlauf der 49-jährige Autofahrer aus Sicherheitsgründen auf dem Standstreifen anhielt. Die 28-jährige Mitfahrerin nahm dann den Zündschlüssel offensichtlich aus Wut aus dem Schloss und warf diesen in den Grünstreifen am Fahrbahnrand. Da der Zündschlüssel weg war, wurde auf Wunsch des verantwortlichen Fahrzeugführers ein Abschleppunternehmen verständigt. Der Zündschlüssel konnte noch vor dem Abschleppvorgang im Grünen durch die streitenden Verkehrsteilnehmer gefunden werden. Die im Raum stehenden, strafbaren Handlungen im Verkehrsbereich wurden durch die Streife geahndet.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wörth



Telefon: 07271-92210

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell