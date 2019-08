Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfallflucht in Rheinzabern

Rheinzabern (ots)

Verkehrsunfallflucht in Rheinzabern (501041/23082019/1950) Am 23.08.2019 stieß im Zeitraum zwischen 11 Uhr und 19:37 Uhr ein noch unbekannter Kraftfahrer, vermutlich Autofahrer, mit seinem Fahrzeug gegen einen Blumenkübel, welcher Höhe dem Anwesen Badgasse 29 stand. Der Kübel stürzte aufgrund des Anstoßes um und wurde beschädigt. Es ist zu vermuten, dass der noch flüchtige Kraftfahrer/in den Anstoß bemerkt haben müsste. Hinweise zur Ermittlung des Unfallverursachers/in bitte an die Polizeiinspektion Wörth unter der Rufnummer 07271-92210 oder piwoerth@polizei.rlp.de geben. Ein entsprechendes Strafverfahren ist eingeleitet und wird nach Abschluss der Ermittlungen der Staatsanwaltschaft in Landau vorgelegt.

Polizeiinspektion Wörth

