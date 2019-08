Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Berauschter Autofahrer in Wörth

Wörth (ots)

Am 24.08.2019 führte eine Streifte der Polizeiinspektion Wörth um 01:42 Uhr eine Verkehrskontrolle durch. Am PKW des 25-jährigen Autofahrers waren keine Beanstandungen feststellbar, jedoch zeigte der Autofahrer Auffälligkeiten, welche auf eine Beeinflussung von Drogen hindeuteten. Ein durchgeführter Urintest bestätigte den Verdacht des Streifenteams. Mit dem Testergebnis konfrontiert gab der Autofahrer an, einen Tag vor der Kontrolle Cannabisprodukte konsumiert zu haben. Der PKW ist mit Einwilligung vor Ort verschlossen belassen worden. Eine Blutprobe wurde durch eine verständigte Ärztin entnommen. Ein entsprechendes Verfahren wird eingeleitet, das nach Eingang des Blutprobenergebnisses weiterbearbeitet wird. Dem Autofahrer drohen erhebliche finanzielle und führerscheinrechtliche Konsequenzen.

