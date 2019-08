Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Rülzheim - Nach Unfall ins Gefängnis

Rülzheim (ots)

Einen richtig schlechten Tag hatte ein 39jähriger aus Rülzheim. Er fuhr am 24.08.2019, gegen 15:45 Uhr, mit seinem Fahrrad gegen einen geparkten Pkw. Bei der Verkehrsunfallaufnahme stellte sich dann heraus, dass der 39jährige per Haftbefehl gesucht wurde. Da er die geforderten Geldstrafen nicht bezahlen konnte, wurde er für die nächsten Monate in einer nahgelegenen Justizvollzugsanstalt untergebracht.

