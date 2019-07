Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Gartenlaube durch Feuer total zerstört // Keine Verletzten

Dortmund (ots)

Marten: Heute Morgen wurden die Einsatzkräfte der Feuerwache Marten gegen 5 Uhr zu einer brennenden Gartenlaube an der Germaniastraße alarmiert. Bei Eintreffen der Brandschützer brannte die Laube bereits in voller Ausdehnung. Personen kamen bei dem Einsatz nicht zu schaden. Ein Übergreifen des Brandes auf eine benachbarte Laube konnte ebenfalls nur bedingt verhindert werden, da mehrere Umstände die Löscharbeiten erschwerten. Zunächst mussten sich die Brandschützer gewaltsam Zugang zum Grundstück verschaffen, dazu wurde eine Zaunanlage mit einer Kettensäge und einem Bolzenschneider geöffnet werden. In der Gartenlaube selbst war eine Gasflasche gelagert, die durch die Wärmebeaufschlagung über das Überdruckventil abblies und eine sichtbare Stichflamme verursachte. Zusätzlich war dann noch der Aufbau der Löschwasserversorgung erschwert, da der nächste Hydrant aufgrund eines Schadens nicht funktionierte. Mit zwei Strahlrohren konnte das Feuer schließlich eingedämmt und gelöscht werden.

Warum das Feuer ausgebrochen ist, wird nun durch die Polizei ermittelt.

Im Einsatz befanden sich 26 Einsatzkräfte der Feuerwache Marten, Mengede und Eichlinghofen.

