Polizei Duisburg

POL-DU: Beeck: 18-jährige Autofahrerin überschlägt sich

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Duisburg (ots)

Weil sich am Donnerstag (4. Juli) die Fahrerin (18) mit ihrem schwarzen VW Polo um 20 Uhr auf der Friedrich-Ebert-Straße überschlagen hat, rückten Polizei und Feuerwehr aus. Die Duisburgerin und ihr Beifahrer (18) kamen mit dem Schrecken und ein paar Blessuren davon: Als die Polizisten eintrafen saßen beide auf einer angrenzenden Wiese und wurden von Passanten betreut. Die Beamten sicherten die Unfallstelle und befragten Augenzeugen. Nach bisherigen Erkenntnisse kam die 18-Jährige bei ihrer Fahrt in Richtung Laar von der Fahrbahn ab, geriet in den Gegenverkehr und stieß auf dem Gehweg gegen einen Baum. Hierbei überschlug sich der Polo und landete mit dem Dach voran auf einer Parkbank, auf der zu diesem Zeitpunkt niemand saß. Ob zu hohe Geschwindigkeit zum Unfall beigetragen hat, prüft derzeit das Verkehrskommissariat 21. Rettungswagen brachten die beiden 18-Jährigen zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. Auf die Fahranfängerin wartet ein Strafverfahren, unter anderem wegen fahrlässiger Körperverletzung. (dab)

Rückfragen bitte an:



Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizeipräsidium Duisburg

Telefon: 0203/2801046

Fax: 0203/2801049

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell