POL-DU: Wanheim-Angerhausen: Durch Sprung vom Rad Schlimmeres verhindert

Duisburg (ots)

Ein Lkw-Fahrer (47) ist am Donnerstag (4. Juli, 7:30 Uhr) beim Rechtsabbiegen auf der Oberen Kaiserswerther Straße in die Neuenhofstraße mit einer Fahrradfahrerin zusammengestoßen. Die 16-Jährige konnte noch von ihrem Rad springen, bevor dieses unter den Lkw geriet. Dabei verletzte sie sich und kam mit einem Rettungswagen zur Untersuchung in ein Krankenhaus. (jg)

