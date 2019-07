Polizei Duisburg

POL-DU: Bergheim: Mountainbiker und Schüler stoßen zusammen - Radfahrer gesucht

Duisburg (ots)

Bei einer Müllsammelaktion einer Schulklasse am Mittwoch (3. Juli, 9:30 Uhr) auf dem Schotterweg am Töppersee in der Nähe eines Spielplatzes sind ein Mountainbiker und ein Schüler zusammengestoßen. Beide stürzten und zogen sich Schürfwunden zu. Der Mann setzte anschließend seinen Weg mit dem schwarzen Fahrrad fort. Die Polizei bittet den 30- bis 40-Jährigen mit grauem Kinnbart sich beim Verkehrskommissariat 21 unter 0203 280-0 zu melden. Zeugen, die wissen, wo der ganz in Rot gekleidete Radfahrer hingefahren ist, werden gebeten, sich ebenfalls unter der angegebenen Telefonnummer zu melden. (jg)

