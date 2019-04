Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbrüche; Weitere Verkehrsunfälle; Paletten gestohlen

Reutlingen (ots)

Metzingen (RT): Ins Freibad eingebrochen

Mehrere Unbekannte sind über die Osterfeiertage ins Freibad in der Mühlwiesenstaße eingebrochen. Die Täter gelangten zwischen Donnerstag, 16 Uhr, und Dienstag, sieben Uhr, auf noch ungeklärte Weise ins Innere der Anlage. Dort öffneten sie mit brachialer Gewalt mehrere Türen und durchwühlten diverse Schränke nach Stehlenswertem. Außerdem richteten sie weitere, sinnlose Beschädigungen an. So warfen die Einbrecher eine Parkbank und andere Gegenstände in ein Schwimmbecken. Ob die Unbekannten Beute machten, steht noch nicht fest. Ebenso kann die Höhe des hinterlassenen Sachschadens derzeit nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Metzingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (mr)

Esslingen (ES): Fußgänger angefahren

Eine kurze Unachtsamkeit einer Autofahrerin hat am Dienstagmorgen zu einer Kollision mit einem Fußgänger geführt. Eine 48-Jährige fuhr mit ihrem Mercedes kurz vor zehn Uhr in der Martinstraße vom Fahrbahnrand an und wendete auf der Straße. Hierbei übersah sie einen 54-jährigen Fußgänger, der die Fahrbahn überquerte. Der Mercedes kollidierte mit dem Fußgänger, der auf die Straße stürzte und sich dabei nach derzeitigem Ermittlungsstand leichte Verletzungen zuzog. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. (jw)

Esslingen (ES): Paletten gestohlen

Ein Unbekannter hat bei einer Sirnauer Firma in der Wolf-Hirth-Straße über die Osterfeiertage, in der Zeit von Donnerstag, 18 Uhr, bis Dienstag, 6.30 Uhr, 180 Europaletten entwendet. Die neuwertigen Paletten waren auf dem Firmengelände gelagert gewesen. Zum Abtransport dürfte ein entsprechend großes Fahrzeug verwendet worden sein. Der Polizeiposten Oberesslingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (jw)

Baltmannsweiler (ES): Von Fahrbahn abgekommen - schwer verletzt

Eine schwer verletzte Autofahrerin und ein PKW mit Totalschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Dienstagmorgen auf der L 1150. Eine 84-jährige Smart-Fahrerin fuhr gegen 8.45 Uhr aus Richtung Oberesslingen kommend in Richtung Baltmannsweiler. Kurz vor Ortsbeginn kam sie nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einer Dohle. Die Unfallverursacherin wurde mit schweren Verletzungen vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Ihr Auto musste abgeschleppt werden. (jw)

Kirchheim/Teck (ES): Rotlicht missachtet

Aufgrund eines Rotlichtverstoßes ist es am Dienstagvormittag zu einem schweren Verkehrsunfall auf der B 465 gekommen. Ein 83-jähriger Mercedes-Fahrer, der kurz vor elf Uhr auf der Bundesstraße aus Richtung Owen in Richtung Kirchheim fuhr, übersah an der Autobahnanschlussstelle Kirchheim-Ost das Rotlicht einer Ampel und kollidierte mit einem entgegenkommenden Opel einer 39-Jährigen, die bei Grün links abbiegen und auf die A8 in Richtung Ulm auffahren wollte. Beide Fahrzeuglenker wurden mit Verletzungen noch unklaren Ausmaßes vom Rettungsdienst ein eine Klinik eingeliefert. Ein 34-jähriger Beifahrer im Zafira blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge, an denen jeweils wirtschaftlicher Totalschaden entstanden war, mussten abgeschleppt werden. Der Führerschein des Unfallverursachers wurde einbehalten. (jw)

Kircheim/Teck (ES): Pedelec-Lenker gestürzt

Ein 45-jähriger Pedelec-Fahrer ist am Dienstagnachmittag alleinbeteiligt gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Der Radler war gegen 12.50 Uhr auf der Straße "Am Wasen" unterwegs und bog nach rechts in die Uracher Straße ein. Hierbei musste er an einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Wagen vorbeifahren. Als er einen ordnungsgemäß entgegenkommenden Pkw bemerkte und stark bremste, kam er zu Fall, ohne dass es zu einem Kontakt mit dem Pkw gekommen war. Der 45-Jährige wurde nach notärztlicher Versorgung vor Ort vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. (jw)

Deizisau (ES): Gegenverkehr übersehen

Etwa 11.000 Euro Sachschaden sind am Dienstagmorgen bei einem Verkehrsunfall in der Gutenbergstraße entstanden. Ein 54 Jahre alter Audi-Fahrer war gegen 8.10 Uhr von der Plochinger Straße her kommend in Richtung Zehntstraße unterwegs, in die er nach links abbiegen wollte. Hierbei übersah er offensichtlich einen entgegenkommenden Lexus eines 45-Jährigen. Es kam zur Kollision der Fahrzeuge, wodurch der Lexus so beschädigt wurde, dass er abgeschleppt werden musste. Verletzt wurde nach derzeitigem Ermittlungsstand glücklicherweise niemand. (jw)

Filderstadt (ES): Gas mit Bremse verwechselt

Die Verwechslung von Gas und Bremse ist den ersten polizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache für einen Verkehrsunfall am Dienstagmittag in der Karlstraße. Gegen zwölf Uhr betätigte der 84 Jahre alte Fahrer einer Mercedes E-Klasse auf dem Parkplatz eines Discounters das falsche Pedal und kollidierte in der Folge frontal mit einem Baum. Der Senior und seine 80-jährige Beifahrerin erlitten dabei leichte Verletzungen. Sie wurden vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der Wagen, an dem sich der Schaden auf schätzungsweise 7.000 Euro beläuft, musste abgeschleppt werden. (mr)

Wernau (ES): Bei Einbruch Bargeld entwendet

Auf den Inhalt zweier Geldspielautomaten hatte es ein Einbrecher abgesehen, der zwischen Montag, 10.30 Uhr, und Dienstag, sechs Uhr, in eine Diskothek in der Esslinger Straße eingedrungen ist. Der Unbekannte gelangte über eine aufgehebelte Tür ins Gebäude und machte sich dort an den Spielgeräten zu schaffen. Wieviel Bargeld der Täter erbeutete, steht noch nicht fest. Der von ihm angerichtete Sachschaden beläuft sich jedoch auf rund 500 Euro. (mr)

Tübingen (TÜ): In Geschäft eingebrochen

Ein Unbekannter ist in der Zeit von Samstag, 17.30 Uhr, bis Dienstag, 08.45 Uhr, in ein Geschäft in der Tübinger Innenstadt eingebrochen. Der Täter hebelte eine Seitentür des Gebäudes in der Marktgasse auf und gelangte so in den Verkaufsraum. Er öffnete anschließend gewaltsam die Ladenkasse, die er ausplünderte. Anschließend verließ er den Laden unerkannt. Vermutlich versuchte derselbe Täter, auch in ein in nächster Nähe befindliches Geschäft in der Collegiumsgasse einzubrechen, was jedoch misslang. Das Polizeirevier Tübingen ermittelt. (jw)

